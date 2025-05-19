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Gündem
TRT Haber 19.05.2025 10:15

Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "19 Mayıs 1919, milletimizin istiklâl ve istikbâl kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk milletinin ve gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fahrettin Altun, kutlama mesajını sosyal medyadan paylaştı:

"19 Mayıs 1919, milletimizin istiklâl ve istikbâl kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır.

19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır.

Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı gün gençliğe emanet edilmiş; yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılınmıştır.

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.

Zira her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkânı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle, İstiklâl Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor; tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum."

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Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı
Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı
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