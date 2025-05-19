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Gündem
TRT Haber 19.05.2025 09:54

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 19 Mayıs mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya platformundan paylaştığı kutlama mesajında, "Türkiye’nin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

106 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı istiklâl meşalesinin Anadolu’nun kurtuluşuna ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını söyleyen Kurtulmuş, şu sözlere yer verdi:

"O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihî bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz; önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir.

19 Mayıs’ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor; gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum. "


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