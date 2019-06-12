Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Terör örgütü PKK’nın hain bir saldırıyla Hakkari’de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli’de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 12 Haziran 2019
Altun yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK’nın hain bir saldırıyla Hakkari’de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli’de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak.
Son 3 günde;
- Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi.
- İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı.
- Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e ulaştı.
Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız.
Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız" dedi.
Kaynak: TRT Haber