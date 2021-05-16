Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun: Gazze'deki bakanlıkların bombalanması savaş suçudur
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail'in Gazze'deki bakanlık binalarını bombalamasına Ankara sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. İsrail'in terör eylemlerinin şiddetini giderek artırdığına dikkat çekti.
"Filistinlilere yönelik katliamlar ve işgal politikası devam ederken Filistin’in alt yapısı da hedef alınarak insani kriz daha da derinleştiriliyor" dedi.
Gazze’deki bakanlıkların bombalanmasının savaş suçu olduğunu belirtti.
İsrail, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırıyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 16, 2021
Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin’in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor.
Gazze’deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur.
Etiketler: Fahrettin Altun İsrail
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