İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. İsrail'in terör eylemlerinin şiddetini giderek artırdığına dikkat çekti.

"Filistinlilere yönelik katliamlar ve işgal politikası devam ederken Filistin’in alt yapısı da hedef alınarak insani kriz daha da derinleştiriliyor" dedi.

Gazze’deki bakanlıkların bombalanmasının savaş suçu olduğunu belirtti.