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09.06.2023 01:16
, 09.06.2023 01:17
SON GÜNCELLEME
09.06.2023 01:17
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.
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