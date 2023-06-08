Ağıralioğlu: Bu seçim sonuçlarının istifa sorumluluğu taşıması gerekir

Katıldığı televizyon programında konuşan Yavuz Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli mi?" sorusuna yanıt verdi.

Ağıralioğlu, "Ben bu kadar büyük bir değişim umudunun bu seçim sonuçları ile istifa gibi bir sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Akşener'e bir kez daha istifa çağrısında bulunan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Meral Hanım bunun böyle olacağını bilen taraftır. Mesela Kemal Bey kazanacağına inanan taraf ama Meral Hanım kazanamayacaklarını bilen taraf. Meral Hanım kazanamayacaklarını bildiği halde, üstelik bunun başarı şansının sıfır olduğunu bildiği halde, bununla ilgili irade beyan edip masadan kalktığı halde…"

"Kazanılamaz stratejisinin bir tane adı vardı"

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonucuna şaşırmasını eleştirren Ağıralioğlu, "Tepkileri kendilerine oy veren seçmene saygısızlıktır" ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, "Kazanılamaz stratejisinin bir tane adı vardı 'Kemal Kılıçdaroğlu.' sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi, sanki bu yenilgi sürprizmiş gibi, sanki bu yenilgiyi daha önce hiç planlamadılar ve bu bir yol kazasıymış gibi davranan, mimikleri bile böyle olan insanı görünce, bunu kendilerine değişim umuduyla oy veren insanlara çok büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum." dedi.