Çok Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.06.2023 20:09

28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu.

28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2023 yılı genel atama çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Polislerimizin yüzde 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar"

Bu kapsamda 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin, personelin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detayların düşünülerek sonuçlandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik bu yılki genel atamalarda polislerimizin yüzde 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10 bin polisimizin de nisan ayından bu yana tayini, tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir."

Yerlikaya, genel atamaların, ülke, millet ve halkın huzur ve güvenliğinin teminatı Emniyet Teşkilatı'na hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Polis
Sıradaki Haber
Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'yle birleşme kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:48
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
20:46
'Çin ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracak' iddiası
20:30
DSÖ: Kakhovka Barajı'nın yıkılması büyük bir tahribata neden oldu
20:46
Muhalefette 'aday' tartışması: Siyasi nezaketsizlik
20:22
Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
20:17
Kosova Meclisi genel seçimler yasa tasarısını kabul etti
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ