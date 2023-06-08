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Gündem
08.06.2023 17:51

Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'yle birleşme kararı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

CHP'de parti içi tartışmalar sürerken, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşme kararı aldı.

Sarıgül, seçimlerin ardından Türkiye'nin önünde yeni bir dönem olduğunu belirtti.

Seçim öncesinde muhalefetin ve adayların dizayn edildiğini ve yönetime karşı olanların direncinin bozulmak istendiğini savunan Sarıgül, "Hedeflerinde CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu yönetim sistemine karşı olanları bir arada tutan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Biz yine önemli bir karar vereceğiz. Ya bu sistemden yana olacağız ya da bu sisteme karşı çıkmaya, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu sistemin devam etmesi halinde devletin bir parti devleti haline geleceğini, Meclis'in de göstermelik olacağını iddia eden Sarıgül, "Türkiye, bu başkanlık sistemini kesinlikle mahkum değildir. Bu bir siyasi mücadele değil, devleti hukuk devleti yapma mücadelesidir." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun 'TDP ile CHP'yi birleştirelim' önerisi karara bağlanmıştır"

Erzincan'da başarılı olunduğunu, Erzincan modelinin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Erzincan'da nasıl yeni baştan tekrar bir milletvekili olarak parlamentoya gelindiyse bu modeli inşallah Türkiye modeli yapacağız. Bu model halkla iç içe olmaktır." ifadesini kullandı.

TDP Parti Meclisi'nde bugün bir karar alındığını anlatan Sarıgül, "Bugün itibarıyla ayrıştıran değil, bütünleştiren adımı atıyoruz. Türkiye Değişim Partimiz ile Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır. Ülkemize hayırlı olsun. Parti Meclisimiz ve MYK'mızın bugün yaptığı müşterek toplantıda, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'TDP ile CHP'yi birleştirelim' önerisi görüşülmüş, karara bağlanmıştır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ile görüştü

Değişim ve istifa taleplerinin yükseldiği CHP'de dikkati çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Karayalçın, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, genel başkanlıktan istifa konusunun gündeme gelmediğini, öyle bir izlenim edinmediğini söyledi.

Yerel seçimler için ön seçim yapılması gerektiğini belirten Karayalçın, "Kılıçdaroğlu da aynı kanaatte olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

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