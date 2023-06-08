Muhalefette 'aday' tartışması: Siyasi nezaketsizlik

Meclis başkanlığı seçimi geride kaldı ancak muhalefetin tek adayla seçime girmemesi altılı masa ortaklarında yeni bir tartışmayı başlattı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP listelerinden meclise giren partilerin CHP'nin adayını desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarmalarına sert tepki gösterdi.

"Büyük bir siyasi nezaketsizliktir"

Erol, "Listelerimizden seçilen DEVA Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin eclis başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." dedi.

"Artan oyları ittifak sayesinde"

Erol'un sözlerine cevap Saadet Partisi'nden geldi. Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, artan oyları hatırlatarak, "Artan oyları ittifak sayesinde" dedi.

"Unutulmamalıdır ki kendisi 2018'de 40 bin oy almıştır. Bu seçimlerde ise 70 bin oy almıştır. Bu artan oy Millet İttifakı'na katkı veren partilerin katkısıyla elde edildi. Bunu belki kendi partisi içindeki birtakım mahfillere mesaj mahiyetinde kullanmış olabilir. Biz kendisine yakıştırmadık böyle bir şeyi."

TBMM'de gerçekleşen oylamada Saadet ve Gelecek Partileri Serap Yazıcı Özbudun'u, Deva Partisi de Mustafa Yeneroğlu'nu aday göstermişti. Her iki aday da 2'inci tur oylamanın sonrasında adaylıktan çekildi.