-1.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 18.01.2026 01:28

Suriye ordusu Tabka’da kontrol sağladı

Suriye ordusu Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir’den sonra Tabka’da da kontrol sağladı.

Suriye ordusu Tabka’da kontrol sağladı

Suriye ordusu, Fırat'ın batısını terör örgütü YPG'den temizliyor.

Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir’den sonra Tabka’da da kontrol sağlandı.

 

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusunun YPG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

