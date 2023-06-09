Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile İletişim Başkanlığına yeniden atanan Fahrettin Altun teşekkür paylaşımı yaptı.

İletişim Başkanlığına yeniden atanan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.