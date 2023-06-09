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TRT Haber 09.06.2023 01:10

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Yeni dönemde Şahap Kavcıoğlu'ndan boşalan koltuğa Hafize Gaye Erkan oturacak.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

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