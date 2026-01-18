Çok Bulutlu -2.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 18.01.2026 02:43

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın, bugün Batı Karadeniz'in batısında günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat); Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat); Güney Ege'de günün ilk saatlerinde kuzeyi kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın, Batı Akdeniz'in batısında sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat); Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da pazartesi günü akşam saatlerinden sonra; Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden sonra; Batı Akdeniz'de pazartesi günü öğle saatlerinde; Doğu Akdeniz'de ise pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

OKUMA LİSTESİ