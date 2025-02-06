Parçalı Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.02.2025 10:57

Fahrettin Altun: Bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "İlk andan itibaren yıkılmadık! Bir olduk, kenetlendik, felaketi omuzladık. Devlet ve millet, tek bir yürek gibi attı. Ve biliyoruz ki; bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Asrın felaketini yaşadığımız o meşum gece, yalnızca binalar yıkılmadı, şehirlerimiz harap olmadı, enkaz altında sadece kardeşlerimiz kalmadı... O gece bir milletin yüreği de enkaz altında kaldı, nefesi sıkışan bütün bir millet oldu… Yitirdiğimiz her can, yüreğimizden bir parçayı alıp götürdü. Her çığlık, her feryat, hepimizin yüreğine ve zihnine kazındı." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz"

Altun, tek bir yürek olmanın altını çizdi:

"Ama biz, ilk andan itibaren yıkılmadık! Bir olduk, kenetlendik, felaketi omuzladık. Devlet ve millet, tek bir yürek gibi attı. Bu felaket, karanlığın en koyusunda umudunu diri tutan, bir umut destanı yazan bir milletin hikâyesiydi. Bir kez daha yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle, duayla anıyoruz.

Ve biliyoruz ki; bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye, umutları yeşertmeye devam edeceğiz."

 

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı 6 Şubat Deprem Asrın Felaketi Asrın Birlikteliği
Sıradaki Haber
Beybostan Köyü küllerinden doğuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Depremde hasar gören kültür varlıkları onarılıyor
12:15
MSB: Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için çalışılacak
11:57
Hollanda'daki kamu cihazlarına DeepSeek yasağı
11:55
Ukrayna: Rus hava üssüne saldırı düzenledik
11:49
'Sahibinden' hakkında rekabet soruşturması açıldı
11:47
Bakan Işıkhan: İşçi sayısı deprem öncesi sigortalı sayısının üstüne çıktı
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
FOTO FOKUS
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ