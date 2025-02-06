Fahrettin Altun: Bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Asrın felaketini yaşadığımız o meşum gece, yalnızca binalar yıkılmadı, şehirlerimiz harap olmadı, enkaz altında sadece kardeşlerimiz kalmadı... O gece bir milletin yüreği de enkaz altında kaldı, nefesi sıkışan bütün bir millet oldu… Yitirdiğimiz her can, yüreğimizden bir parçayı alıp götürdü. Her çığlık, her feryat, hepimizin yüreğine ve zihnine kazındı." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz"

Altun, tek bir yürek olmanın altını çizdi:

"Ama biz, ilk andan itibaren yıkılmadık! Bir olduk, kenetlendik, felaketi omuzladık. Devlet ve millet, tek bir yürek gibi attı. Bu felaket, karanlığın en koyusunda umudunu diri tutan, bir umut destanı yazan bir milletin hikâyesiydi. Bir kez daha yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle, duayla anıyoruz.

Ve biliyoruz ki; bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye, umutları yeşertmeye devam edeceğiz."