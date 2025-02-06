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Gündem
TRT Haber 06.02.2025 10:19

Beybostan Köyü küllerinden doğuyor

Tam iki yıl önce bugün yerle bir olan Beybostan Köyü, yeni arazisinde yeni yapılarıyla yeniden ayağa kalkıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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6 Şubat felaketinde neredeyse tamamen yok olan Adıyaman’ın Beybostan Köyü yeni arazisinde yeniden inşa edildi.

Fay hattı üzerinde bulunması sebebiyle taş üstünde taş kalmayan köy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hayır sever vatandaşların el birliği ile yeniden ayağa kaldırıldı.

Yeni Beybostan Köyü çelik konstrüksiyondan yapılmış 32 haneden oluşuyor.

Beybostan Köyü’nde inşaat ve altyapı büyük oranda tamamlanırken çevre düzenlemesinin de sona ermesi ile birlikte köy tamamen yeni bir çehreye bürünecek.

Çoğunluğu yeni evlerine yerleşti

Yeni Beybostan Köyü’nde inşa edilen evler 120 metrekareden genişliğe sahip.

İki oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan çelik yapıların alt yapısı da tamamen bitmiş durumda.

Mülk sahiplerinin yüzde 90’ının yeni evlerine yerleştiği klöyde aynı zamanda bir camii ve taziye evi de yer alıyor.

Beybostan Köyü imamı Yakup Karadoğan ise köyde yaklaşık bir yıl önce göreve başladı.

"Yaraları birlikte saracağız"

Eski köylerinde çok sayıda enkaz olduğunu belirten Karadoğan, devletin ve milletin el ele vererek o enkazları kaldırdığını belirtti.

Köylüler olarak yeni evlerinden memnun olduklarının altını çizen Yakup Karadoğan, köyde inşa halinde kalan bina olmadığını söyledi.

Adıyaman halkı olarak yavaş yavaş ayağa kalkmaya devam ettiklerini belirten Karadoğan; “Asrın felaketi olan 6 Şubat depremini geçirdik. Allah’ın izni ve devletimizin desteği ile milletimizin, köylülerimizin, insanlarımızın dertlerine deva olup yaralarını sarmaya çalışacağız." dedi

ETİKETLER
6 Şubat Asrın Birlikteliği Asrın Felaketi Deprem Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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Beybostan Köyü küllerinden doğuyor
Beybostan Köyü küllerinden doğuyor
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