İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni anayasa ve reform çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçte en önemli meselesi hukuki ve ekonomik reformlar ve her türlü vesayetten arınmış yeni bir anayasadır" dedi.

"Türkiye için artık bir zorunluluktur"

Cumburbaşkanı Erdoğan'nın anayasa çağrısına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de desteğini hatırlatan Altun, "Binlerce yıllık devlet geleneği hafızasıyla tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak “yapısal reformları” hayata geçirmek Türkiye için artık bir zorunluluktur" sözlerini kullandı.

"Türkiye somut adımlar atmaya kararlıdır"

Uluslararası sistemin her gün farklı bir krizle boğuştuğuna dikkat çeken Fahrettin Altun, "Türkiye, kendi istikrarı ve bölgemizin huzuru için somut adımlar atmaya son derece kararlıdır" dedi.