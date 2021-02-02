Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim değerlendirmesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan hadiseye ilişkin YÖK olarak yaptığımız resmi açıklama: https://t.co/9fnRpIMuDt— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) January 30, 2021
Etiketler: YÖK Yüz Yüze Eğitim
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