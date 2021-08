Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin yurda dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı. Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.

Turkey has been committed to peace and stability in Afghanistan, as Turkish military served in this country since 2002 under multilateral as well as bilateral agreements. We have supported the Afghan people in their struggle to rebuild their country and will continue to do so.