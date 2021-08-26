AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Afganistan’daki görevini başarıyla yerine getiren Türk askerinin yurda dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.

"Kahraman askerlerimizi kutluyoruz"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz.

Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir."