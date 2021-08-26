Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömer Çelik: Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Afganistan’daki görevini başarıyla yerine getiren Türk askerinin yurda dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.
"Kahraman askerlerimizi kutluyoruz"
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz.
Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir."
Etiketler: Ömer Çelik AK Parti Afganistan
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