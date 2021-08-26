CHP, bu yıl orman yangınlarından en çok etkilenen illerin başında gelen Muğla'da çalıştay düzenleyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki çalıştayın ana teması ise "Küllerimizden Doğuyoruz" olacak.

Menteşe'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalıştay, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 9.30'da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Türk ormancılığı masaya yatırılacak

​​​​​​​Muğla Büyükşehir Belediyesince 2019'da ilk kez yapılan çalıştayın ikincisinde, başta orman yangınlarıyla mücadele olmak üzere, Türk ormancılığı masaya yatırılacak, yeniden inşa ve rehabilitasyon, orman yangınlarında havadan müdahale esasları gibi konular da ele alınacak.

Çalıştayın ilk bölümünde aralarında İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kenan Ok, Prof. Dr. Ünal Akkemik, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, emekli orman yangınları ekoloğu Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Bartın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış'ın da yer aldığı çok sayıda akademisyen görüşlerini aktaracak.

İkinci oturumda ise orman dernekleri, sendikalar ve Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğinden (OR-KOOP) katılımcılar, yangınlar sırasında yaşanan sorunlar ve yangınlara yaklaşımın ne olması gerektiği gibi konuları ele alacak.

Açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çalıştayın açılışına katılarak bir konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu, çalıştaydan bir gün önce Muğla'da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde yangıdan zarar gören yerler hakkında bilgi alacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.