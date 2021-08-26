Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Mehmetçik'in yurda döneceğini açıklamıştı.

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.

İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Bakan Akar: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Afganistan’da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız Müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

Kalın: Havalimanının işletilmesi için profesyonel hizmet verebiliriz

İbrahim Kalın ayrıca, Kabil Havalimanı'nın güvenliği için de destek verilebileceğini açıklamıştı:

"Biz bu uluslararası tanınma ve ilişkilerin devamı açısından bunun hala önemli olduğunu ifade ediyoruz. Askerimiz çekildikten sonra biz orada havalimanı ile ilgili bu işletme görevini devam ettirebiliriz. Bu tabi şartları, detayları konuşulacak ama bir süreç var şu anda. Olumlu seyretmesini bekliyoruz, detaylar konuşulacak. Çünkü, havalimanını işletmenin bir lojistik kapasite boyutu var. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Şartlarda anlaşılırsa bu yönde bir mutabakat sağlanırsa, biz bu hizmeti orada vermeye devam edeceğiz. Bu tamamen profesyonel bir hizmet olacak havalimanın işletilmesi. Ama şu anda Afganistan'ın dünyaya açılan kapısının Kabil Havalimanı olduğu dikkate alınırsa bunun ne kadar önemli bir misyon olduğu da zannediyorum kendiliğinden ortaya çıkacaktır."

2001 yılından bu yana Kabil'de görev başında

TSK, 10 Ekim 2001 tarihli veTBMM kararının hükümete verdiği yetki temelinde Afganistan'da başlatılan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) harekatı kapsamında bölgeye gitti.

2014 yılı sonunda harekat tamamlandığında, ülke güvenliğinin 2015 yılı başından itibaren bütünüyle Afganistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.

6 yıldır havaalanının güvenliğini Mehmetçik sağlıyor

Afganistan'ın ülkedeki havalimanlarının güvenliğini, güvenlik, ekonomik eksiklikler sebebiyle üstlenememesi üzerine devreye Türkiye girdi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesi ve güvenliği 2015 yılından bu yana Türkiye'deydi.

Karzai Havaalanı neden önemli?

Ülkenin dağlık alanda bulunması, denize konumunun olmaması ve karayollarındaki güvenlik sorunu havaalanını önemli hale getiriyor.

Çünkü Karzai Havaalanı, Afganistan'ın dış dünyaya açılan kapısı konumunda.

Bazı ülkeler, Afganistan ile ilişkilerini devam ettirmek için ön koşul olarak bu havaalanının güvenliğinin korunmasını şart koşuyor.

Bunun yanı sıra yardımlar da bu havaalanı sayesinde ülkeye ulaştırılıyor.