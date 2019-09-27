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F-16'lar Suriye hava sahasında uçuş icra etti27 Eylül 2019 Cuma 13:24 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 13:30
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında 5. uçuş görevi icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PJLL4BE9I6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2019
Kaynak: TRT Haber