Eylem Tok ve oğlunun iadesi için gözler eylül ve ekimdeki duruşmalarda

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü trafik kazasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla olay yerinden kaçıp, annesiyle birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittiği tespit edildi.

Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürüten Adalet Bakanlığı, yurt dışına kaçan şüpheliler ile ilgili adli işlemleri başlattı. Şüpheli şahısların uluslararası seviyede de aranmaları amacıyla haklarında Kırmızı Bülten ve geçici tutuklama evrakı düzenlendi.

7 Mart 2024 tarihinde ABD’de yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, Adalet Bakanlığınca ABD Adalet Bakanlığı üst düzey temsilcilerine şüphelilerin iadesi istemi şifahen de bildirildi. Şüpheliler hakkındaki iade takip evrakı da 21 Mart 2024 tarihinde Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları aracılığıyla anılan ülke makamlarına gönderildi.

Bakanlık, sürecin başından bu yana ABD Adalet Bakanlığı nezdinde yazılı, sözlü girişimlerini en üst seviyede ve devamlı şekilde sürdürdü. Şüphelilerin ABD'de bulundukları süre içerisinde yer değiştirdikleri, son olarak Boston'a geçtikleri belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da yakından takip ve koordine ettiği, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da gözaltına alındı.

Cihantimur hakkında karar 15 Ekim'de

20 Haziran'da görülen duruşmada kefalet ile tahliye talebi mahkeme tarafından reddedilen Timur Cihantimur, ilk olarak Massachusetts Manson Çocuk Islah Evine alındı. Buranın koşullarından hoşnut olmadığı gerekçesiyle 12 Temmuz'da New Jersey eyaletindeki Kuzeydoğu Gençlik Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

Cihantimur'un 23 Temmuz'da tekrar tahliye talebi konusunda da mahkemenin kararı bekleniyor. Şahsın iadesine ilişkin nihai kararın ise 15 Ekim'de yapılacak celsede verileceği öngörülüyor.

Savcı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini talep etti

Anne Eylem Tok'un ise 1 Temmuz'da gerçekleştirilen duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

23 Temmuz'da ise duruşma savcısı mütalaasında Tok'un TCK'nın 281 ve 283'üncü maddelerini ihlal ettiğini, Türkiye'nin iade antlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması sebebiyle ABD mevzuatı uyarınca şüpheli Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verilerek Dışişleri Bakanlığı'nın iade ve teslim kararını beklemek üzere tutuklu kalmasını talep etti. Tok'un iadesine ilişkin nihai kararın 11 Eylül'de hükme bağlanacağı öngörülüyor.

Bakanlık, 25 Temmuz'da basında yer alan haberlerde Eylem Tok'un iadesine karar verdiği belirtilse de bahse konu haberlerin, ABD savcılık makamı tarafından, 11 Eylül tarihli celsede şahsın iadesine karar verilmesi halinde onaylanmak üzere 23 Temmuz'da mahkemeye sunulan karar önerisinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Eyüpsultan'daki kaza

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.