Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.03.2024 12:29

Eylem Tok ve oğlu için iade talebi: Olaydan 2 saat sonra kaçmışlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken şahısların ABD’ye kaçtıkları bildirildi. Aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisiyiz" dedi.

Eylem Tok ve oğlu için iade talebi: Olaydan 2 saat sonra kaçmışlar
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar: 

"18 yaşından küçük yani suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik. 

O süreçte Mısır makamları şahısların ABD’ye kaçtıkları ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla iadelerini talep ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz."

 

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:23
Karaelmas Turizm Ekspresi yolcularını tarih ve doğayla buluşturacak
13:20
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi öldürdü
13:19
Valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı
13:16
Göbeklitepe 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
13:12
Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 10. hafta heyecanı yaşanıyor
Kaçkar Dağları'ndaki "heliski" etkinliğinde 10. hafta heyecanı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Depremde iş yeri yıkıldı, kız kardeşleriyle yeniden başladı
Depremde iş yeri yıkıldı, kız kardeşleriyle yeniden başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ