Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların düzenlediği operasyonlarla, gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarla birlikte sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.https://t.co/PUI246swS4#MSB #TSK pic.twitter.com/BAJPhTiu5Q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2020

Kaynak: TRT Haber