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Eylem hazırlığındaki 4 terörist sağ olarak ele geçirildi22 Ocak 2020 Çarşamba 10:22 - Son Güncelleme
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, düzenlenen operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların düzenlediği operasyonlarla, gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarla birlikte sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.https://t.co/PUI246swS4#MSB #TSK pic.twitter.com/BAJPhTiu5Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2020
Kaynak: TRT Haber
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