Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos'taki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Çavuşoğlu, ABD ile İran arasındaki gerginliğin ardından Türkiye'nin Irak'la dayanışma içerisinde olduğu söyledi. Irak'ın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüştüğü bir diğer isim de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

'Asya yeniden dünyanın ağırlık merkezi haline geldi'

Çavuşoğlu "Avrasya İçin Yeni Vizyon-Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklıklar Toplantısı"na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, Asya'nın yeniden dünyanın ağırlık merkezi haline geldiğine dikkat çekti.

"Türkiye Avrasya’nın merkezinde yer alıyor. Yeniden Asya girişimimiz ülkemizi Asya çağında doğru yerde konumlandıracak."

#Avrasya için Yeni Vizyon Toplantısı’nda 21. yüzyılın #Asya’nın yükseliş çağı olduğunu vurguladık. Asya yeniden dünyanın ağırlık merkezi haline geliyor. Türkiye Avrasya’nın Merkezinde yer alıyor. “Yeniden Asya” girişimimiz ülkemizi Asya çağında doğru yerde konumlandıracak. pic.twitter.com/etDCbneiJY — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 21, 2020

Çavuşoğlu'ndan Bartolo ve Brolo'yaya tebrik telefonu

Azerbaycan Devlet Petrol şirketi Başkanı Rövneg Abdullayev, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, Mahindra Grubu Başkanı Anand Mahindra, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Slovenya Başbanı Marjan Sarec, Çavuşoğlu'nun görüştüğü isimler oldu.

[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta'nın yeni Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yla da telefonda görüştü, iki mevkidaşını yeni görevlerinden dolayı kutladı.

[Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında Slovenya Başbakanı Sarec ile de görüştü.]

Bakan Çavuşoğlu, Türk Evi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: TRT Haber