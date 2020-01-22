Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA