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Bakan Çavuşoğlu'ndan Guatemalalı mevkidaşı Brolo'ya tebrik22 Ocak 2020 Çarşamba 00:40 - Son Güncelleme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu telefonla kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Guatemala Pedro Brolo