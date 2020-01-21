Somali'de yaralanan 10 kişi Türkiye'de21 Ocak 2020 Salı 16:35 - Son Güncelleme
Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 kişiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine iki gün önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi de yaralandı.
Bombalı saldırıda yaralanan 10 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi tedavi için ülkemize getiren Hava Kuvvetlerimize ait uçak Etimesgut/Ankara’ya indi. pic.twitter.com/E6oo9Zvl0c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’den getirilen yaralıları Etimesgut Askeri Havaalanında karşıladı.
Somali'de bombalı saldırıda yaralanan 3'ü Türk 9 kişi uçakla Ankara'ya getirildi. https://t.co/6hetUdUjLK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2020
Kaynak: TRT Haber/AA