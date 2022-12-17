Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık'a kadar dijital kimliklendirme (PETVET-Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) yöntemiyle kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerinin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutulmuşlardı.

777 bin 507 ev hayvanı kayıt altına alındı

Bakanlıkça sürdürülen dijital kimliklendirme uygulamasıyla 1 Ocak 2021'den bu yana ülke genelinde 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Mikroçipe işlenen bilgiler

Mikroçip uygulamasıyla hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişilerin bilgileri kaydediliyor.

Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor.

Terkedilmiş kedi ve köpeğin sahibi tespit edilebilecek

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanıyor ve el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Artık sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin sahibi el terminaliyle okunarak tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın tüm hastalık geçmişi kayıt altına alınacak.

Mikroçip zorunluluğu 6 ayını dolduran hayvanlar için geçerli

Ev hayvanından, 16 yaşından gün almış kişiler, 18 yaşını doldurmamış ise vasisi sorumlu tutulacak.

Yılsonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira ve hayvanlarını terk edenlere 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak. Yılbaşından itibaren, 0-6 ay arası kedi, köpek ve gelincikler, ceza uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.

Evcil hayvan pasaportu olmayan hayvanlar kara, deniz, hava yolu seyahati gerçekleştiremeyecek. Konsolosluk işlemlerinin ardından her ülkenin gerekli testleri yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati için mikroçip ve pasaport istenecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde Bakanlıkça yetki verilen kurum-kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek. Yetkili veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına kaydedilecek.

Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre verilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.