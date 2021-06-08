Yargıtay üyesiyken Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararı ile meslekten çıkartılan Kenan Karabeyeser hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu.

Ayrıca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığı’nın arama kararları vardı.

Yapılan ihbar üzerine saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan firari eski Yargıtay üyesi Karabeyeser, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Karabeyeser ve diğer Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi eski üyeleri Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor.