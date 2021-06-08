Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser FETÖ'den tutuklandı
FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Karabeyeser, çıkarıldığı mahkeme tarafından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan tutuklandı.
Yargıtay üyesiyken Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararı ile meslekten çıkartılan Kenan Karabeyeser hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu.
Ayrıca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığı’nın arama kararları vardı.
Yapılan ihbar üzerine saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan firari eski Yargıtay üyesi Karabeyeser, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Karabeyeser ve diğer Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi eski üyeleri Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor.
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