Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin canlandırılması kararlaştırıldı. Bölgesel ve uluslararası konularda da iş birliğinin artırmanın önemi vurgulandı.

#Fas DB kardeşim Nasser Bourita’yla video konferansla görüştük.

-Siyasi istişareleri canlandıracağız.

-Bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini artıracağız.

-Bu yıl KEK toplantısı ve İş Forumu düzenleyeceğiz.

-Aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanımaya karar verdik. pic.twitter.com/ad3ltz2fzP — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 8, 2021

Bu yıl KEK toplantısı ve iş forumu düzenlenmesi kararı alındı.

İki ülke arasında turizmin canlandırılması için de yeni bir adım atıldı. Koronavirüs aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması kararlaştırıldı.

4 ülke ile daha aşı sertifikası anlaşması yapıldı

Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörü sekteye uğradı.

Ülkeler arasında imzalanan aşı sertifikası anlaşmaları ise seyahat yasağının kaldırılmasını ve daha birçok muafiyeti beraberinde getiriyor.

Türkiye, daha önce Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve son olarak Yunanistan ile aşı sertifikası anlaşması imzalamıştı.

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf olacak.

Türkiye ile Sırbistan vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

Salgın tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Nikos Dendias'ın da söylediği gibi bugün COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık.https://t.co/85iyXLAHGj pic.twitter.com/t3AWwOAa9B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

Bu ülkelere son olarak Yunanistan eklenmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin turizmde iş birliği için aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaştığını duyurmuştu.