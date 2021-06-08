Yardım adı altında para toplayıp FETÖ'ye aktardığı öne sürülen derneğin yönetici ve çalışanları son kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; 25 sanığa 1 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Davada 12 sanık beraat ederken, 1 sanığın dosyası vefat ettiği için düştü.

Dava ile ilgili hazırlanan iddianamede; kurban bağışlarının örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığı da belirtilmişti.

Yalnızca 2011 yılında 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın kesimi yapılmadan, bağış paralarının FETÖ’nün kasasına aktarıldığı da ifade edilmişti.

