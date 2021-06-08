Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kimse Yok mu Derneği davasında karar açıklandı
Kimse Yok mu Derneği davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti 25 sanığa 10 yıla kadar hapis cezaları verdi.
Yardım adı altında para toplayıp FETÖ'ye aktardığı öne sürülen derneğin yönetici ve çalışanları son kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; 25 sanığa 1 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.
Davada 12 sanık beraat ederken, 1 sanığın dosyası vefat ettiği için düştü.
Dava ile ilgili hazırlanan iddianamede; kurban bağışlarının örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığı da belirtilmişti.
Yalnızca 2011 yılında 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın kesimi yapılmadan, bağış paralarının FETÖ’nün kasasına aktarıldığı da ifade edilmişti.
Etiketler: Son Dakika FETÖ
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