Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Alaylı’nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuplar da yer aldı. Mektuplar Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirildi.

Başbuğ'un FETÖ'ye olumsuz baktığı bilgisini örgüte vermiş

Altaylı, 2008 tarihli mektupta dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'ye olumsuz baktığı bilgisini örgüte veriyor. Ayrıca Başbuğ'un örgüte yakın oldukları gerekçesiyle 7 generali izlemeye aldığını örgüte sızdırıyor.

"Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesi felaket" yorumu

Altaylı'nın FETÖ'ye yazdığı diğer bir mektup da eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu hakkında. O mektupta Kozinoğlu'nun Özbekistan'daki FETÖ okullarını kapattırdığı ve MİT'in başına geçmesinin FETÖ için felaket olacağı yorumu yapılıyor. Aynı dönemde MİT'in FETÖ bağlantılı 20 çalışanını izlemeye aldığı belirtiliyor.

İddianamede Enver Altaylı'nın cep telefonu ve banka kayıtlarından, çok sayıda FETÖ mensubu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Bu kişiler arasında kaset kumpas soruşturmalarında adı geçen firari FETÖ'cü İbrahim Faruk Bayındır da var.

35 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede Enver Altaylı hakkında terör örgütü yöneticiliği ve casusluk suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner'in de aynı suçlardan 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: TRT Haber