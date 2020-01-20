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Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü20 Ocak 2020 Pazartesi 21:15 - Son Güncelleme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Milli Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: sergey şoygu hulusi akar