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Gündem
AA 31.05.2024 14:46

Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Eski HDP Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksel Yaşar adına hazırlanmış pasaportu Bosna Hersek'e gitmek için polis memurlarına gösteren bir kişiden şüphelenip inceleme yaptı.

Parmak izi incelemesinde şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu tespit edildi.

Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Kardeşinin bilgilerine göre hazırlanmış

Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı, polislere verdiği pasaportun ise kardeşinin bilgilerine göre hazırlandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Yaşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, havalimanına tanınmamak için başörtüsüyle geldiği, gözaltı işleminin ardından başörtüsünü çıkardığı görüldü.

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HDP PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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