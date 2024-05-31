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Gündem
AA 31.05.2024 14:12

Eski Milletvekili Ekinci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milletvekili Ekinci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
[Fotograf: AA]

Törene, Ekinci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan ve bazı milletvekilleri katıldı.

Ekinci'nin naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Burdur'da 1943 yılında doğan Ekinci, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünde başladığı üniversite eğitimini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Ekinci, Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. 1995'teki genel seçimlerde ANAP'tan milletvekili seçilerek Meclis'e giren Ekinci, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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