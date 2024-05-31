Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Viktor Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.