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Gündem
AA 31.05.2024 12:55

Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim

Emeklilere, şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirimle bilet alma imkanı getirildi.

Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yönetmelikte, uygulanabilirliğin artırılması, caydırıcılığın sağlanması, taşımacıların mevzuattaki boşluklardan yararlanmaması, mevzuatın adil ve sürdürülebilir şekilde uygulanması amacıyla değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkanı sağlandı.

Yerli üretim otomobillerin asgari kapasite hesabında yüzde 50'den fazla değerlendirilmesine imkan tanınarak, yerli üretim otomobil kullanacaklara teşvik getirildi.

Sürücü eğitim araçları için belge şartı kalktı

Sürücü eğitim aracı olarak kullanılan taşıtlar için ticari taşıma yapılmaması kaydıyla yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı.

İdari ve cezai yükümlülükler göz önünde bulundurularak, yetki belgesi alacakların 15 yaşından büyük olması şartı getirildi.

Yönetmelikte, uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklar için getirilen tecrübe şartına ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Ticari yolcu, eşya ve nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyeti yürüten firmaların, yetki belgelerine ilişkin belirlenen asgari kapasite şartında düzenlemeye gidildi.

Ayrıca yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde iade edilecek belge ücretlerine ilişkin esaslar belirlenirken, mevzuatta yasaklanan belge satışı gibi uygulamaların önüne geçilmesi için tedbir alındı.

Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin otobüslerin bagaj kısmında taşınmasının engellenmesin için uygulanan müeyyideler ağırlaştırıldı.

Taşımacıların aldığı yetki belgelerinin kapsamı dışında faaliyet yürütülmesi nedeniyle iptal edilmesi halinde, yeniden alınacak belgelere uygulanan indirimin kaldırıldı.

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Emekli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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