Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, rüşvet soruşturması kapsamında aranıyordu. Kastamonu'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Hazinedar sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin de yazılı beyanları alındı.

Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Mülkiye müfettişleri, bu suçları Beşiktaş Belediyesi'nde 2014-2016 yıllarına ilişkin denetimlerde tespit etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan rüşvet ağı sonrasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.