İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten eski başbakanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennilerini iletti.

Kaynak: AA