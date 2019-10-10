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Eski Başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu10 Ekim 2019 Perşembe 17:34 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 18:00
Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten eski başbakanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennilerini iletti.
Kaynak: AA