Yazar Erol Mütercimler'in, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Erol Mütercimler 4 avukatıyla katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti ile KADEM'in de aralarında bulunduğu 9 müştekiyi ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, Erol Mütercimler, "Bu davadaki sözlerim öz düşüncem olmadığı için savunmuyorum. Kesinlikle kastım yoktur." dedi. Tekrar özür dileyen Mütercimler beraatini istedi.

Mahkeme duruşmayı, 22 Şubat 2021'e erteledi.

KADEM'den duruşma öncesi açıklama: Nefret dolu söylemler bir hak ihlalidir

Duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan KADEM üyesi bir grup avukat, "Küfürsüz hayat mümkün" dövizleri taşıyarak davaya ilişkin açıklama yaptı.

Dernek adına yazılı açıklamayı okuyan avukat Müjgan Siyahçevik, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında, toplumun bir kesimine karşı duyduğu kini, provokatif bir dille ortaya döktüğünü ve imam hatip mezunlarını itibarsızlaştırmaya dönük bu çirkin sözlerin sadece yalan değil, yasalar uyarınca suç olduğunu dile getirdi.

Ağırlıklı olarak mütedeyyin ve muhafazakar ailelerin tercih ettiği imam hatip okullarının uğradığı bu çirkin saldırının ve hakaretin kabul edilemeyeceğini söyleyen Siyahçevik, "Halkımızın sahip olduğu değerleri hor ve hakir gören zihniyetin dışa vurumu olan bu tavır, toplumdaki huzur, uzlaşı ve sağduyu iklimini hedef almanın yanı sıra, imam hatip okullarında okuyan ve mezun olan herkesi toptan suçlu olarak göstermiştir. Nefret dolu söylemler bu bakımdan bir hak ihlalidir. Sahibi olduğumuz medeniyetimizin temel dayanağı iyiliği emretmek ve kötülükten sakınmayı amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.