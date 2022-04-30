Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık” operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandı.

Helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Fatih Berkay Akgün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" sözleri yer aldı.

Akgün, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeliydi.