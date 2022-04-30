Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'de Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonunda teröristlerle çatışma çıktı. 2 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Operasyonun detaylarını Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı. Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonunda çatışma çıktı.
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri 2 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2️⃣ terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/5EIHNLzxeC— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 30, 2022
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