Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri karşılıksız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QsXGQ1MnJp
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