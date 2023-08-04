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TRT Haber 04.08.2023 13:59

Erdoğan'dan 'yerel seçim' açıklaması: Tüm arkadaşlarımız görevlere başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK üyelerim, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'dan 'yerel seçim' açıklaması: Tüm arkadaşlarımız görevlere başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün MKYK üyelerim, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

Putin'in ziyareti

Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek.

Biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar, bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.

"Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır"

Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Şu anda altın sevkiyatını, uranyum sevkiyatını tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.

TSK'da ilk kadın amiral

Doğrusu ben tabii bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda devamı gelecektir.

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