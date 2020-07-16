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Erdoğan'dan Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te şehit olan polis memurları Kurtul ve Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Pervari Değirmentaşı mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan polis memurları Kurtul ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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