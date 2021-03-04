Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi 5 Ocak'ta da evinde ziyaret etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmüştü.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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