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Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...
Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 12:28
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