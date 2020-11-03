İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Türkiye'yi sevince boğan Ayda bebeğin 91 saat sonra mucize kurtuluşunu, Meclis kürsüsünde öğrenen Akşener, 4 yaşındaki Ayda'yı ve diğer depremzedeleri kurtaran ekiplere teşekkür etti.

"Yarından tezi yok, bu konuda yeniden adımlar atacağız"

Depremin araştırılması için Meclis'te girişimde bulunacaklarını söyleyen Akşener, "Kentsel dönüşümü ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, o binalarda kolon kesecek kadar, gözünü para bürümüşlere, isyan ediyorum. Yarından tezi yok, Meclisimizde bu konuda yeniden adımlar atacağız. Hangi partiye oy verirseniz verin, bu konudaki mücadelemizde yanımızda olun." dedi.

"Bu konuda, hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacağız"

Deprem konusunda herkese büyük görev düştüğünü hatırlatan Akşener, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda, hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacağız. Tek hesabımız, milletimizin, evlatlarımızın can güvenliği ve sağlığıdır." ifadelerini kullandı.