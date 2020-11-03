İzmir'deki depremin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Küçük Ayda'nın sağlık durumu iyi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca küçük kızın ambulansta sağlık görevlisinden köfte ve ayran istediği anların görüntüsünü paylaştı.

İşte o diyalog:



Sağlık görevlisi: Ne istiyorsun canım

Ayda: Yemek



Sağlık görevlisi: Efendim. Yemek mi istiyorsun. Yemeklerden ne istiyorsun. İstediğin bir yemek var mı onu hazırlatalım? Efendim canım



Ayda: Köfte ve ayran



Sağlık görevlisi: Köfte ve ayran mı istiyorsun? Tamam canım. Şimdi söylüyoruz. Baban da gelecek. Söyleyeceğiz o yemeği de hazırlayacaklar sana. Canım benim.

Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

Bakan Koca, paylaşımında, "Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadelerini kullandı.

