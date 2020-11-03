Mucize Ayda'nın gülümseten isteği: Acıyan bir yeri yok, köfte ve ayran istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan 91 saat sonra sağ kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ambulansta köfte ve ayran istediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
İzmir'deki depremin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Küçük Ayda'nın sağlık durumu iyi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca küçük kızın ambulansta sağlık görevlisinden köfte ve ayran istediği anların görüntüsünü paylaştı.
İşte o diyalog:
Sağlık görevlisi: Ne istiyorsun canım
Ayda: Yemek
Sağlık görevlisi: Efendim. Yemek mi istiyorsun. Yemeklerden ne istiyorsun. İstediğin bir yemek var mı onu hazırlatalım? Efendim canım
Ayda: Köfte ve ayran
Sağlık görevlisi: Köfte ve ayran mı istiyorsun? Tamam canım. Şimdi söylüyoruz. Baban da gelecek. Söyleyeceğiz o yemeği de hazırlayacaklar sana. Canım benim.
Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
Bakan Koca, paylaşımında, "Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadelerini kullandı.
- 12:35
- 12:31
- 12:30
- 12:28
- 12:36